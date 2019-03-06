محافظ الإسماعيلية يوجه بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية بالقنطرة شرق وغرب

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستكمال توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الحرة العامة الإستثمارية بالإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بالإضافة إلى إستكمال توصيل الغاز الطبيعى لباقى قطاعات مدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة من ممثلى شركة الغاز الطبيعى برئاسة المهندس مصطفى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بإستكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لتلك المناطق.

ووافق المحافظ خلال اللقاء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2500 مترا مربعا لتوسعات محطة الغاز بالقنطرة شرق لزيادة حجم الغاز الذى يضخ للمنطقة الصناعية وخدمة الإستثماروالمستثمرين، كما تم الموافقة على توصيل كابل كهرباء إضافى لمحطة الغاز بالقنطرة غرب لزيادة القدرة الكهربائية، وتعزيز دعم المحطة نظرا للتوسعات المستقبلية وقد أكد المحافظ على تذليل أى عقبات تعترض سير المشروع وإستكماله فى أسرع وأقل وقت ممكن.

ومن جهة أخرى أشاد اللواء حمدى عثمان بمستوى الأداء من جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى للمحافظة فى التعامل مع أزمة موجة الأمطار الرعدية الشديدة التى تعرضت لها المحافظة ضمن باقى محافظات الجمهورية فجر الثلاثاء الماضى والتى نجم عنها حدوث تجمعات كثيرة لمياه الأمطار بالعديد من المناطق والطرق والمحاور المرورية والشوارع والميادين بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كما أثنى المحافظ على الجهود التى بذلت من جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى القطاعات والمرافق الخدمية التى تحركت على الفور وبشكل عاجل لتعامل مع الموقف على مدار الساعة ونجحت فى درء الأزمة وإزالة جميع آثارها

كما أشاد المحافظ بجهود وإسهامات الشباب والسيدات والمشاركة المجتمعية من المواطنيين من أبناء المحافظة فى التعامل مع موقف سكان بدرومات مساكن الشيخ زايد بحى ثالث والذين تعرضوا لدخول تجمعات مياه الأمطار لمساكنهم وما نتج عن ذلك من أضرار لحقت بهم

كما أعلن المحافظ ، عن تشكيل ثلاث لجان فنية متخصصة لدراسة كافة الجوانب الفنية والوقوف على المسببات الرئيسية لجميع الأضرار الناجمة عن الآثار المترتبة من جراء موجة الأمطار الرعدية الشديدة التى تعرضت لها المحافظة ودراسة جميع حالات أسر المضارين من سكان بدرومات المساكن بحى ثالث والذين تعرضوا لخسائر مادية جراء الأمطار

وتشمل تشكيل اللجنة الهندسية الأولى برئاسة المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة و تضم فنيين ومتخصصين و أساتذة من كلية الهندسة لتتولى معاينة جميع المساكن والبدرومات التى أضيرت وبيان الحالة الهندسية لها وكيفية معالجتها و إعداد تقرير تفصيلى بالموقف متضمنا الآليات التنفيذية لتلافى تكرارها

واللجنة الثانية تضم فى عضويتها ممثلى قطاعات الصرف الصحى والكهرباء والطرق وكافة الجهات المعنية وتتولى معالجة كافة الأمور فنيا فى أسرع وقت ممكن، وتتولى اللجنة الثالثة دراسة كافة الأوضاع الاجتماعية للأسر المضارة ووضع حلولا جذرية لمشكلاتهم الاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لهم.