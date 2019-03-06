محافظ الإسكندرية يزور حالات مصابى اختناق مجمع السيوف

زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرى، مساء اليوم، الحالات السبعة مصابى اختناق مجمع مدارس السيوف المتواجدين بمستشفى جمال عبد الناصر، الذين تأثروا بواقعة تسرب غاز كلور من محطة الشرب الواقعة بجوار المجمع، تم الاطمئنان والتأكد من استقرار حالاتهم الصحية، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى وتواجد الفريق الطبى اللازم للمتابعة.

وأكد المحافظ، أنه بمجرد الابلاغ عن وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوجهت جميع أجهزة المحافظة المعنية من الصحة والإسعاف والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن عدد المصابين بلغ 11 مصابا، وتم خروج 4 حالات من المستشفى، وباقى 7 مصابين حالاتهم مستقرة منهم 4 حالات تم حجزهم بالعناية المركزة نظرا للتاريخ المرضى لهم وللتأكد من عدم حدوث أى مضاعفات.

واستفسر المحافظ، من جميع الطلاب المتواجدين بالمستشفى عن وجود أى احتياجات لهم، مشددا على جميع المسئولين والفريق الطبى المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار الساعة لحين امتثالهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح المحافظ أنه تم الاجتماع العاجل مع مسئولى شركة مياه الشرب بالإسكندرية وتم التشديد على الشركة بعدم تكرار ما حدث فى المستقبل، والتنبيه عليهم باتخاذ كافة التدبير اللازمة ومراعاة أقصى طرق الوقاية والأمن حفاظا على سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد يوسف الديب مدير إدارة شرق التعليمية، على انتظام الدراسة بمجمع مدارس السيوف من الغد، مؤكدا على عدم وجود أى مشاكل نهائيا تعوق سير العملية التعليمية.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أصدرت بيانا يفيد بحدوث شروخ مفاجئ فى أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف، وتمت السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة، وتشغيل وحدة معالجة التسريب أوتوماتيك، مع وجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، وفى ظل أن مجمع المدارس يقع بالقرب من أسوار المحطة، فقد تسبب التسرب فى وصول رائحة بسيطة إلى المدارس المتواجدة بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عنانى إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحى قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، والدكتور أشرف امين مدير عام المستشفى، ويوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية.