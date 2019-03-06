محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأمن باليوم العالمى للحماية المدنية

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يرافقه اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط الاحتفال الذى نظمته أجهزة مديرية أمن أسيوط باليوم العالمي للحماية المدنية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاستعراض استعدادات الحماية المدنية ورجال الإطفاء لمواجهة الأزمات والكوارث والذي أقيم بمركز تدريب الشرطة بمنقباد بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية واللواء زكريا صالح نائب مدير الأمن واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لوسط الصعيد للأمن العام والعميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط والمقدم إسلام زكريا مدير قسم المفرقعات بالحماية المدنية والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وطلاب بعض المدارس بالمحافظة.

حيث شهد الحضور العرض الميداني الذي يوضح دور إدارة الحماية المدنية في إنقاذ المواطنين والسيطرة على الحوادث بإستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وروبوت التعامل مع الأجسام الغريبة وأعمال فرق الإنقاذ البرى والنهري وأجهزة إنقاذ وحماية المواطنين التي يتم استخدامها خلال عمليات الطوارئ والإنقاذ تحت إشراف العميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط.

وثمن المحافظ الدور العظيم التي تقوم به الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات مشيدًا بالمستوى التدريبي للقوات وبمواقفهم البطولية في بعض الأزمات التي مرت بها المحافظة ومنها إنقاذ الأطفال والسيطرة على حريق دار الشابات المسلمات وإحتواء أزمة انقلاب سيارة الفوسفات بإحدى الترع بالمحافظة وإنقاذ المواطنين في إنهيار بعض المنازل بقرى المحافظة.

وأكد نور الدين على أهمية نشر التوعية الكاملة للمواطنين بآليات مواجهة الطوارئ وخاصة حوادث الحريق في كافة المواقع والأماكن والتنسيق الدائم مع الجهات والهئيات المختلفة لعقد ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية وطرق البعد عن السلوكيات الخاطئة في مجال حماية أنفسهم تجاه مخاطر الحريق والإصابات.

ومن جانبه استعرض العميد أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية انجازات قطاع الحماية المدنية وأقسامها لافتا أن الاحتفال اليوم يستهدف تعريف المواطنين بدور ومهام إدارة الحماية المدنية وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلونها في التعامل مع كافة أنواع البلاغات لافتًا أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا لتوفير آخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في توفير وسائل وتجهيزات ومعدات الحماية المدنية بفروعها المختلفة.

شهدت الاحتفالية تنفيذ العديد من الأنشطة التي تضمنت العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة وتوزيع النشرات الإرشادية بعنوان "أمنك رسالتنا وحمايتك غايتنا "حرصًا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع.

ومن جانب آخ ،شارك محافظ أسيوط في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد.

ووضع المحافظ يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط - بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والعديد قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط - إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءًا لعزته ومجده.

وقدم المحافظ التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد ، مؤكدًا على الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات موضحًا أننا سنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق 9 مارس من كل عام والذي أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.