video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب الأمريكى يعدل قرارا ليشمل إدانة التحيز ضد المسلمين

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:08 م
مجلس النواب الأمريكى يعدل قرارا ليشمل إدانة التحيز ضد المسلمين نانسى بيولسى
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
ذكرت شبكة "سى.إن.إن" أن نانسى بيولسى، المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكى، أعلنت أن مشروع القرار الذى يدين معاداة السامية، المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، سيتم تحديثه ليشمل إدانة التحيز ضد المسلمين أيضا.
 
 
 
ووفقا لمساعد ديمقراطى، أعلنت بيلوسي هذا التحديث، الثلاثاء، مع زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب ستينى هوير خلال اجتماع لجنة التوجيه والسياسة الديمقراطية فى مجلس النواب، فيما من المرجح تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الخميس بدلا من الأربعاء.
 
 
 
ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى يواجه فيه الديمقراطيون ضغوطاً لإدانة التعليقات المثيرة للجدل التى أدلت بها النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، والتى أعتبرت معادية للسامية والتى أثارت انتقادات حتى من داخل حزبها، مع سعى الحزب للدفاع عنها من عن الخطاب المعادى للمسلمين.
 
 
 
وقالت بيلوسى إنها تحدثت مع عمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها رفضت إضافة تفاصيل حول المحادثة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تصفيق بيولسى خلال خطاب ترامب يحظى بسخرية المعارضين والمؤيدين.. فيديو

مجلس النواب الامريكى

الكونجرس

الهان عمر

المسلمين

معاداة السامية




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة