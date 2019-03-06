video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجدى البدوى يلتقى محافظ الإسكندرية لبحث قضايا العمال

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:22 م
مجدى البدوى يلتقى محافظ الإسكندرية لبحث قضايا العمال مجدى البدوى خلال لقائه محافظ الإسكندرية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
التقى اليوم الأربعاء، مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، بالدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وذلك فى اطار الحوار الاجتماعى بين العمال والحكومة.
 
 
وتم التوافق على تفعيل دور اللجان المشتركة ما بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة خاصة لجنة الحوار الاجتماعى، وذلك لسرعة التفاعل مع كل المشكلات التى تواجه العمال خلال المرحلة المقبلة.
 
 
من جانبه، قال مجدى البدوى، إنه لمس من المحافظ حرصه على التفاعل مع قضايا وهموم العمال، مضيفاً أن قنصوة أكد خلال اللقاء أن العمال هم الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية لذا يجب توفير المناخ الملائم لهم حتى نساعدهم على زيادة الإنتاج وتنمية اقتصاد الوطن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجدى البدوى :لابد من الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات الصحفية

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

مجدى البدوى

محافظ الاسكندريه

محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة