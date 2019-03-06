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ليبيون يدشنون هاشتاج "#تأمين_العاصمة" لدعوة الجيش الليبى لدخول طرابلس

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:29 م
ليبيون يدشنون هاشتاج "#تأمين_العاصمة" لدعوة الجيش الليبى لدخول طرابلس القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أطلق نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، هاشتاج "#تأمين_العاصمة" ركز على ضرورة تأمين العاصمة الليبية طرابلس من قبل الجيش الليبى والخروج ببيانات ترحيب وتأييد لها.

 

وعبر نشطاء ليبيون عن آرائهم من خلال الهاشتاج الذى بدأ يحتل اهتماما كبيرا من قبل النشطاء، ويدعو لدخول قوات الجيش الليبى إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة.

 

وقال الكاتب الصحفى الليبى محمود المصراتى عبر الهاشتاج " احقنوا دمكم وعودوا لرشدكم، والله وتالله أن قادتكم اللصوص بدأو فى تنسيق منافيهم والبحث عن مخارج آمنة مع المجتمع الدولي وسيتركونكم لوحدكم تعادون أهلكم وجيرانكم وجيشكم ".

 

وكتب أحد المغردين على موقع تويتر يقول: "أخى المنضم للتشكيلات المسلحة في طرابلس، أنت لست عدوا للقوات المسلحة الليبية، أنت لست إرهابيا، أنت ليبي ولست أجنبي، أخفض سلاحك، أغلق عليك بابك، ودع إخوتك من أبناء المؤسسة العسكرية يؤمنون عاصمة كل الليبيين".

 

وقال ناشط ليبى آخر "ها قد حانت لحظة الحقيقة يا أهل طرابلس، فكونوا مع جيشكم وافتحوا له أبوابكم، فما هم إلا أبنائكم من مختلف المدن الليبية، ويريدون إعادة النظام وهيبة الدولة المغتصبة منذ سنين. كونوا معهم فهم قادمون من أجل تأمين طرابلس".

 

وقال أحد المغردين: القوات المسلحة الليبية سوف تؤمن طرابلس وتدخل معسكراتها ومقراتها، وهي ليست عدوا لأحد إلا أعداء الوطن.

 

وتابع ناشط ليبي آخر: "لا نريد الحرب ولا الدمار..نريد استعادة الوطن بـ #تأمين_العاصمة".


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