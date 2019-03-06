لجنة وزارية عربية تبحث خطة العمل للتصدى للمخططات الإسرائيلية بإفريقيا

كتب مصطفى عنبر

عقدت اللجنة العربية الوزارية الخاصة بمواجه المخططات الإسرائيلية فى القارة الإفريقية، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، على المستوى الوزارى فى مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الدولة السعودى للشئون الإلافريقية أحمد قطان، وعضوية كل من، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، ووزير خارجية ليبيا، ووزير خارجية السودان، ومندوب لبنان بالجامعة العربية، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد - رئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكى، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي.

يبحث الوزراء خطة العمل التى أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدى للمخططات الإسرائيلية فى القارة الإفريقية والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى إفريقيا والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير فى منهجية وأسلوب التصويت الإفريقى فى المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية خاصة أن جمهورية مصر العربية هى الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ولها علاقات وطيدة مع الدول العربية والإفريقية.

كما أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة تنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الإفريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقى لدعم قضية فلسطين وقراراتها فى المحافل الدولية والتصدى لأى محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية فى القارة الإفريقية والتى بنيت على القيم المشتركة المناهضة للإستعمار والاضطهاد والتميز العنصرى والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.