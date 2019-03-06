لجنة وزارية عربية تبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية

كتب مصطفى عنبر

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التى تنطلق فى وقت لاحق اليوم.

وناقشت اللجنة التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها. وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من، الإمارات (رئيسا) ومصر والسعودية والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.