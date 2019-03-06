video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لجنة وزارية عربية تبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:07 ص
لجنة وزارية عربية تبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التى تنطلق فى وقت لاحق اليوم. 
 
 
وناقشت اللجنة التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها. وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من، الإمارات (رئيسا) ومصر والسعودية والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول معرض اكسبو 2020 دبى

الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

ايران

الدول العربية




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة