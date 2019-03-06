video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: موسكو تحتفظ بحق الرد إذا قامت واشنطن بنشر صواريخ تحظرها المعاهدة

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:20 م
لافروف: موسكو تحتفظ بحق الرد إذا قامت واشنطن بنشر صواريخ تحظرها المعاهدة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، اليوم الأربعاء ، أن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا بدأت الولايات المتحدة فى نشر صواريخ فى مناطق العالم تحظرها معاهدة التخلص من الصواريخ التى انسحبت منها. 
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد في أبوظبي - "الرئيس بوتين أكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة بانسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ قد أطلقت يديها وستبدأ في نشر صواريخ تحظرها المعاهدة في أي منطقة في العالم، وأينما وجدت مثل هذه الصواريخ الأمريكية الصنع، فإننا نحتفظ بالحق في أن نفعل الشيء نفسه، حتى تظهر صواريخنا في نفس المنطقة".
ومع ذلك لفت لافروف إلى أن موسكو لن تنخرط في سباق تسلح جديد بالرغم من تهديدات الولايات المتحدة للأمن الروسي، كما أشار إلى أن بلاده لم ترفض إجراء المشاورات والحوار مع واشنطن من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في ظل هذه الظروف الجديدة.
وأضاف أن بلاده قدمت العديد من المقترحات التي تركت دون رد فعل من الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس بوتين صرح بأن جميع تلك المقترحات ستظل مطروحة على الطاولة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج

لافروف: تعاون عسكرى وتقنى بين روسيا والإمارات ونعمل على حل قضايا المنطقة

لافروف: "قلقان من الهجوم على المبادرة العربية للسلام"

روسيا

سيرجى لافروف

معاهدة القوى النووية

أمريكا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة