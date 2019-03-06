لافروف: موسكو تحتفظ بحق الرد إذا قامت واشنطن بنشر صواريخ تحظرها المعاهدة

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، اليوم الأربعاء ، أن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا بدأت الولايات المتحدة فى نشر صواريخ فى مناطق العالم تحظرها معاهدة التخلص من الصواريخ التى انسحبت منها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد في أبوظبي - "الرئيس بوتين أكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة بانسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ قد أطلقت يديها وستبدأ في نشر صواريخ تحظرها المعاهدة في أي منطقة في العالم، وأينما وجدت مثل هذه الصواريخ الأمريكية الصنع، فإننا نحتفظ بالحق في أن نفعل الشيء نفسه، حتى تظهر صواريخنا في نفس المنطقة".

ومع ذلك لفت لافروف إلى أن موسكو لن تنخرط في سباق تسلح جديد بالرغم من تهديدات الولايات المتحدة للأمن الروسي، كما أشار إلى أن بلاده لم ترفض إجراء المشاورات والحوار مع واشنطن من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في ظل هذه الظروف الجديدة.

وأضاف أن بلاده قدمت العديد من المقترحات التي تركت دون رد فعل من الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس بوتين صرح بأن جميع تلك المقترحات ستظل مطروحة على الطاولة.