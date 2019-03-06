video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لافروف: روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:47 م
لافروف: روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج، وأنها عرضت مبادرتها بهذا الصدد على الشركاء ، مؤكدا على دعمه لحل قضايا المنطقة من خلال الحلول السياسية .
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد فى أبوظبى- إن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، مشيدا بدور الإمارات فى تمهيد الطريق للحل السياسى فى ليبيا.
وأشار لافروف إلى أن لدى روسيا والإمارات مواقف مشتركة بشأن تسوية النزاعات في المنطقة.. مضيفا "نحن على قناعة بأن استعادة وتعزيز الأمن مستحيل بدون تسوية تلك النزاعات والأزمات بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي"، وموضحا أن موسكو وأبوظبي تنطلقان من هذا الموقف فيما يتعلق بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وأكد "لدينا إجماع على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير الشرعية وشتى أشكال الجريمة المنظمة".
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، ولم تغلق باب الحوار مع واشنطن ، مؤكدا أن موسكو ستحافظ على حقها في الرد بالمثل على أي خيار أمريكي بشأن نشر الصواريخ في العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الإمارات: 5.8 مليار درهم لمشاريع ماء وطاقة فى الشمال

الإمارات تسجل رقم جديد فى قوائم مجلة فوربس.. اعرف التفاصيل

روسيا

الإمارات

سيرجى لافروف

الخليج

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة