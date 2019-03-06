لافروف: روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع فى منطقة الخليج، وأنها عرضت مبادرتها بهذا الصدد على الشركاء ، مؤكدا على دعمه لحل قضايا المنطقة من خلال الحلول السياسية .

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد فى أبوظبى- إن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، مشيدا بدور الإمارات فى تمهيد الطريق للحل السياسى فى ليبيا.

وأشار لافروف إلى أن لدى روسيا والإمارات مواقف مشتركة بشأن تسوية النزاعات في المنطقة.. مضيفا "نحن على قناعة بأن استعادة وتعزيز الأمن مستحيل بدون تسوية تلك النزاعات والأزمات بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي"، وموضحا أن موسكو وأبوظبي تنطلقان من هذا الموقف فيما يتعلق بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا.

وأكد "لدينا إجماع على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير الشرعية وشتى أشكال الجريمة المنظمة".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، ولم تغلق باب الحوار مع واشنطن ، مؤكدا أن موسكو ستحافظ على حقها في الرد بالمثل على أي خيار أمريكي بشأن نشر الصواريخ في العالم.