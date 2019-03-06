كيف حدد القانون طريقة التعامل مع الكلاب الضالة والمسعورة؟ × 5 نقاط

كتب محمد أبو عوض

يظل انتشار الكلاب الضالة وغير المرخصة واحدة من القضايا التى تشغل حيزاً كبيراً من النقاشات فى المجتمع المصرى، نتيجة لانتشارها على كل الاصعدة والمجتمعات السكنية المختلفة.

حادث عقر كلب مدينة الرحاب لطفل وآخر لشاب كبير بالقاهرة الجديدة جعل المواطنين يبحثون عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة أو غير المرخصة أو ما يعرف داخل المجتمع "بالكلاب المسعورة".

لذلك ننشر كيف يرصد القانون رقم ‏60‏ لسنة ‏1948‏ فى شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه:



كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط

يوضع "الكلب" تحت المراقبة الصحية البيطرية

يجب أن تكون مدة الملاحظة لـ"الكلب" لا تزيد على خمسة عشر يوما

يجب أن يكون يتم حجز "الكلب" فى إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان

إذا اضطر لـحجز "الكلب" محلياً فيكون بمنزل صاحبه، سواء فى القرية حتى يتسلمه مفتش بيطرى المديرية أو المركز