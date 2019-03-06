video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كيف حدد القانون طريقة التعامل مع الكلاب الضالة والمسعورة؟ × 5 نقاط

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:00 ص
كيف حدد القانون طريقة التعامل مع الكلاب الضالة والمسعورة؟ × 5 نقاط كلاب - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

يظل انتشار الكلاب الضالة وغير المرخصة واحدة من القضايا التى تشغل حيزاً كبيراً من النقاشات فى المجتمع المصرى، نتيجة لانتشارها على كل الاصعدة والمجتمعات السكنية المختلفة.

حادث عقر كلب مدينة الرحاب لطفل وآخر لشاب كبير بالقاهرة الجديدة جعل المواطنين يبحثون عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة أو غير المرخصة أو ما يعرف داخل المجتمع "بالكلاب المسعورة".

لذلك ننشر كيف يرصد القانون رقم ‏60‏ لسنة ‏1948‏ فى شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه:
 

كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط

يوضع "الكلب" تحت المراقبة الصحية البيطرية

يجب أن تكون مدة الملاحظة لـ"الكلب" لا تزيد على خمسة عشر يوما

يجب أن يكون يتم حجز "الكلب" فى إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان

إذا اضطر لـحجز "الكلب" محلياً فيكون بمنزل صاحبه، سواء فى القرية حتى يتسلمه مفتش بيطرى المديرية أو المركز


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ناشطة فى حقوق الحيوان تطالب بتعقيم كلاب الشوارع بدلا من قتلها

قارئ يشكو انتشار الكلاب الضالة بالحى الرابع فى 6 أكتوبر

الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين بمنطقة السيوف فى الإسكندرية

فيديو.. معرض لأزياء الكلاب فى فنزويلا

اخبار الحوادث

اخبار المحاكم

اخبار الكلاب

الكلاب المسعورة




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة