قومي المرأة ينفذ مبادرة لأني رجل وطرق الأبواب بلغة الإشارة في الوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، اليوم الثلاثاء، عن استكمال تنفيذ مبادرتي " لأني رجل " و" طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت من خلال لغة الإشارة لأول مرة بمركز الخارجة.

أكدت نادية، أن المبادرات ينفذها الفرع حتى يوم 16 مارس الجاري، وتتضمن تنفيذ عدة فعاليات حيث جري تنظيم لقاء اليوم بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة مع التوعية والحث علي المشاركة في حملة 100مليون صحة.

وأشارت نادية عزمي ويصا، الى استكمال عقد وتنفيذ الفعاليات والأنشطة المصاحبة بالتوازي وهي استخراج رقم قومي للطالبات بالثانوية، وخدمات مكتب الشكاوى وتسويق منتجات المرأة المعيلة وخدمات دعم الأولى بالرعاية.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ يوم 2 مارس 2019 تنفيذ مبادرتي " لأني رجل " و" طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت.