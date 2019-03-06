video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قومي المرأة ينفذ مبادرة لأني رجل وطرق الأبواب بلغة الإشارة في الوادي الجديد

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:46 ص
قومي المرأة ينفذ مبادرة لأني رجل وطرق الأبواب بلغة الإشارة في الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، اليوم الثلاثاء، عن استكمال تنفيذ مبادرتي " لأني رجل " و" طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت من خلال لغة الإشارة لأول مرة بمركز الخارجة. 
 
أكدت نادية، أن المبادرات ينفذها الفرع حتى يوم 16 مارس الجاري، وتتضمن تنفيذ عدة فعاليات حيث جري تنظيم لقاء اليوم بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة مع التوعية والحث علي المشاركة في حملة 100مليون صحة.
 
وأشارت  نادية عزمي ويصا،  الى استكمال عقد وتنفيذ الفعاليات والأنشطة المصاحبة بالتوازي وهي استخراج رقم قومي للطالبات بالثانوية، وخدمات مكتب الشكاوى وتسويق منتجات المرأة المعيلة وخدمات دعم الأولى بالرعاية.
وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ يوم 2 مارس 2019 تنفيذ مبادرتي " لأني رجل " و" طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت.
 
قومي المرأة (1)
 

 

قومي المرأة (2)
 

 

قومي المرأة (3)
 

 

قومي المرأة (4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدراج الوادى الجديد ضمن المناطق ذات الأولوية لإقامة هيئة تنمية الصعيد

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة