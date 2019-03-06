فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة ريهام غلاب مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية وعضو حملة 100 مليون صحة، إنه منذ بدأ المرحلة الأولى للحملة فى شهر أكتوبر تم مسح قرابة الـ 34.5 مليون مواطن.

وأضافت ريهام غلاب خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عمليات المسح الطبى سبقها حملات للتوعية كبرى بأمراض الضغط والسكر وفيروس سي، متابعة: "محلات الحلاقة كاتبة إنها بتستخدم أدوات لا تنقل الفيروسات، ومفيش مواطن فى مصر ميعرفش يعنى ايه مؤشر الكتلة، وده نتيجة حملات التوعية اللى عملناها".