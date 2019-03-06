فيديو.. بيان عملى لإطفاء الحريق والتعامل مع المواد الكيميائية فى الطرق

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

قدم رجال الإطفاء بيان عملى لإطفاء عقار اشتعلت به النيران حيث نجحوا خلال دقائق قليلة فى إخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وأجرى خبراء الحماية المدنية بيان عملى، على التعامل مع بلاغات تسرب المواد الكيميائية اعلى الطرق .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا بحدوث انقلاب سيارة تحمل شحنة مواد كيميائية ووجود متوفى ومصاب، وانتقل خبراء المواد الكيميائية إلى مكان الواقعة وتم نقل الضحايا واحتواء المواد الكيميائية المتسربة.

وشارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وقيادات من القوات المسلحة وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة.

كانت وزارة الداخلية، نظمت احتفال الحماية المدنية، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية؛ بطريق السويس الصحراوى وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التى يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

وانطلقت فعاليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية .

يأتى ذلك فى ضوء احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.