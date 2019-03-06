فريق أطفال بلامأوى فى بنى سويف ينقذ طفل ويعيده لأسرته

كتب مدحت وهبة

تمكن فريق أطفال بلامأوى فى بنى سويف، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من إنقاذ الطفل "م .ع" والبالغ من العمر 12عاما الطالب بالصف السادس الابتدائي والمقيم بمنطقة مقبل القديمة ببنى سويف، بعد أن هرب من بيت الأم التى تزوجت بغير الأب بعد وفاته وبدأت تصرفات الأم تتسم بالقسوة والعنف تجاه طفلها الأمر الذى جعل الهروب من المنزل هو منفذ الأمل الوحيد للطفل .

وتحرك الفريق لمكان تواجد الطفل، حيث عثر عليه بصحبة اثنين من أصدقاء الشارع قد جمعته علاقة صداقة بهما منذ عام من مركز مغاغة المنيا ويقومان بمسح السيارات بجوار مزلقان محطة قطار بنى سويف فأقنعوه بالعمل معهم .

واستطاع الفريق أقناع الطفل بضرورة عودته للمنزل والتمتع بدفء الأسرة بعد توعيته بمخاطر الشارع فاستجاب الطفل، وتم دمجه بالأسرة بعد توعية الأم وإرشادها بخطورة استخدام العنف لما له من أبعاد سيئة على نفسية الطفل فى هذه المرحلة العمرية وقد تعهدت الأم بالحفاظ على الطفل ومعاملته معاملة حسنة .

وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الأسرة من خلال إجراء زيارات شهرية للوقوف على حالة الطفل داخل الأسرة .