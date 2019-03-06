عبد المهدى: مهام القوات الأمريكية تتركز على تدريب القوات العراقية

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أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الأربعاء، أن مهام القوات الأمريكية فى العراق تتركز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى وتدريب القوات العراقية، نافيًا إقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية.

وقال مكتب عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أكدا خلاله على الإطار القانونى لعمل قوات التحالف الدولى ومنها القوات الأمريكية العاملة فى العراق والتى تتركز مهامها على محاربة "داعش" وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد أجنبية.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء أنه تم بحث آخر التطورات فى محاربة داعش على الشريط الحدودى مع سوريا وآثار ذلك على العراق وأهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية فى حربه مع "داعش" وفق قرارات الأمم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية، إضافة إلى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله.