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طرح مناقصة عامة لرصف مدينة فوه الأثرية بالحجر البازلت

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:14 م
طرح مناقصة عامة لرصف مدينة فوه الأثرية بالحجر البازلت محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن طرح مناقصة عامة لرصف مدينة فوه بالحجر البازلت حفاظاً على الطابع المعمارى والحضارى لمدينة فوه الإسلامية والأثرية، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والتخطيط العمرانى والسياحة، والتنسيق الحضارى والوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة المجتمع المدنى، نظراً لطبيعة مدينة فوه الخاصة، مؤكداً على أهمية إعادة الشىء لأصله.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفرالشيخ بالمهندس عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس استفتاح أبو ابراهيم، نائب رئيس المدينة

وقال محافظ كفرالشيخ، لابد من الحفاظ على الطابع الأثرى لمدينة فوه، لجذب السياح، وتنظيم الرحلات المتعددة، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ تتميز بالطابع الأثرى، وتعدد المناطق السياحية.


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