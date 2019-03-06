video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:16 م
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ دقيق مدعم-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
 
تمكنت مباحث تموين كفر الشيخ،  تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن واللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بحوزة أحد الأهالي بقرية تابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ .
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ ،إخطاراً من اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود  معلومات لمباحث التموين تفيد قيام "أ. م."، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، بتيجمع الدقيق المدعم من المخابز بطرق غير مشروعة، لإعادة بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعد استصدار إذن النيابة العامة ، تم مداهمة المخزن ،وضبط 100 جوال دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، بإجمالي 5 أطنان، وتم التحفظ عليها، وألقي القبض على المتهم ،
 
تحرر المحضر رقم 135 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تموين

دقيق مدعم

ارباح

نيابة عامة

مخزن




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة