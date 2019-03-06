ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث تموين كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن واللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بحوزة أحد الأهالي بقرية تابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ .

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ ،إخطاراً من اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لمباحث التموين تفيد قيام "أ. م."، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، بتيجمع الدقيق المدعم من المخابز بطرق غير مشروعة، لإعادة بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعد استصدار إذن النيابة العامة ، تم مداهمة المخزن ،وضبط 100 جوال دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، بإجمالي 5 أطنان، وتم التحفظ عليها، وألقي القبض على المتهم ،

تحرر المحضر رقم 135 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وجار العرض على النيابة العامة.