كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 116 طن دقيق مجهول المصدر داخل مطحن بمدينة بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة بعد ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة المسئول عن مطحن دقيق - كائن بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بعدم تدوين تاريخ الإنتاج أومدة الصلاحية والنوع والصنف على الدقيق بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المطحن على كمية من الدقيق وزنت نحو (116,600 طن)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.