ضبط عصابة سرقة خطوط البترول فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاشتراكه مع آخرين بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب بترول مسطرد.

جاء ذلك فى إطار إنفاذ السياسة الأمنية المعاصرة فى تكثيف التوجد الأمنى الفعال لتحقيق الأمن والإنضباط بالشارع المصرى.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية لتأمين طريق "بنها / شبرا الحر" إشتبهت القوة في إحدى السيارات حال سيرها ببطئ على جانب الطريق، وبإستيقاف قائدها لفحصه والسيارة، تبين أنه يدعي "محمد.ع" "عاطل" ومقيم دائرة مركز شرطة قليوب، والسابق إتهامه فى (4) قضايا (سرقه– مخدرات)، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد ، وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (سلاح نارى - 3 خزنة - 80 طلقة من ذات العيار - 3 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اكد قيامه بتأمين الطريق بالسيارة والسلاح النارى المضبوطين بحوزته لإشتراكه مع 3 آخرين بسرقة مواد بترولية من خط أنابيب بترول مسطرد المار أسفل الطريق الحر بناحية ميت حلفا – دائرة مركز قليوب، وبالإنتقال للمكان بإرشاد المتهم المضبوط، تبين هروب المتهمين ، وتم ضبط "سيارة نقل أعلاها تنك بداخله حوالى 800 لتر سولار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - خراطيم رفع – كوريك – بلف ماسورة– 2 محبس - أدوات حفر"، وتم التحفظ على المضبوطات.