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ضبط طالب تسلل داخل مدرسة إعدادى لمعاكسة فتاة بالدقهلية واعتدى على مدرس

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:46 م
ضبط طالب تسلل داخل مدرسة إعدادى لمعاكسة فتاة بالدقهلية واعتدى على مدرس اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز بنى عبيد القبض على طالب بالصف الثانى الثانوى بعد أن قفز على سور مدرسة إعدادى لمعاكسة أحد الفتيات.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مدير مدرسة الصالحات الإعدادية بنين المشتركة بتسلل طالب فى الصف الثاني الثانوي إلى المدرسة عن طريق القفز من أعلي السور، لمعاكسة إحدي الفتيات، وبعد أن تمكن "عبد السميع ع ع" 43 سنة مدرس أول والمشرف بالمدرسة من ضبطه والإمساك به، فقام بدفعه ومحاولة التعدي عليه وفر هاربا من داخل المدرسة.
 
وعلى الفور توجه الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز إلى المدرسة، وتمكن من تحديد هوية الطالب ويدعي "إسماعيل. ا" 17 سنة، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت التحريات عن الواقعة .
 
 
 
 

 


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