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الأربعاء، 06 مارس 2019 04:33 م
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ضبط شخص استولى على أموال شباب بزعم توفير فرص عمل

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:07 م
ضبط شخص استولى على أموال شباب بزعم توفير فرص عمل المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية لنصبه على شابين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهما بالخارج.
 
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "محمد .ع.ع "مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية وآخر، بتضررهما من "جمال .ع" مزارع" لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين.
 
 
 
 
 

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