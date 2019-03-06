ضبط سائق بمستندات مزورة بوحدة مرور شلقان بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض على سائق بحوزته مستندات مزورة أثناء تقديمها بوحدة مرور شلقان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق .

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة مرور القليوبية، بضبط المدعو "عبد الكريم.خ.ع" 53 سنة، سائق ومقيم عزبة الأهالى، دائرة مركز القناطر الخيرية، حال تواجده بوحدة مرور شلقان، دائرة مركز القناطر الخيرية، لاستخراج رخصة قيادة ثالثة رقم 255951، وبفحص الملف والمستندات الترخيصية، تم الاشتباه في مستخرج بيان نجاح للشهادة الابتدائية المنسوب صدوره إلى إدارة اشمون التعليمية، وبالاستعلام من تلك الجهة أفادت بان الشهادة غير صحيحة، ويشتبه في كونها "مزوره".

وبمواجهة المذكور، قرر بانه قام بشراء ذلك المستخرج من مدرسة الشهيد خيرى ذكى الإبتدائية، من أحد الأشخاص يدعى "منصور.ح" نظير مبلغ مالى 1000 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2873 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2017م، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.