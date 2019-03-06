ضبط بداليين تموينين استوليا على سلع مدعمة مخصصة للبسطاء بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية دائرة مركز شرطة دمنهور (محافظة البحيرة) لإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "شيكولاتة" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تم ضبط كميات قدرها (1,183) طن مستلزمات إنتاج (لبن بودرة – شيكولاتة خام – بندق – سكر – زيت شكولاتة – لبن – زيت صويا – كاكاو)، وعدد (8000) ثمانية آلاف عبوة "شيكولاتة" منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ المواد الغذائية فى إمبابة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما قدرها (850) كيلو جرام ( مفروم لحوم – مفروم دواجن – دهون حيوانية – أحشاء داخلية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة فى السلام (محافظة القاهرة) لإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتدوينه على المنتج النهائى أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى خلافًا للحقيقة، تم ضبط كميات قدرها (19000) تسعة عشر ألف متر مستلزمات إنتاج "أقمشة"،(9) ماكينات تصنيع وعدد (970) تسعمائة وسبعون قطعة ملابس رياضية "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالكة مستودع بوتاجاز فى أبو كبير (محافظة الشرقية) لاستيلائها على كمية من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (940) تسعمائة وأربعون إسطوانة سعة (12,5) كجم والمخصصة للأغراض المنزلية ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع-غير مرخص- فى العامرية (محافظة الإسكندرية) لتعبئة ملح الطعام لحيازة وتجمع ملح السياحات المخص للاغراض الصناعية والمحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وطحنه وتعبئته كمنتج نهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية مستخدمًا إسمى شركتين متخصصتين فى المجال- خلافًا للحقيقة- تم ضبط كميات قدرها (30 طن مستلزمات إنتاج (ملح سياحات- 55 طن ملح طعام) معبأ منتج نهائى مدون تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعغة، وبإستكمال الفحص تبين تجميعه كمية قدرها (3000 لتر سولار) مدعم من قبل الدول دون التعاقد مع الجهات المعنية.

وضبطت شرطة التموين مالك مصنع -غير مرخص- فى (محافظة الإسكندرية) لتعبئة المواد الغذائية.. لحيازته وتجميعه كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها (2,200 طن) وإعادة تعبئتها دقيق فاخر بعبوات مدون عليها "دهب"– خلافًا للحقيقة- وكمية قدرها (850 كيلو جرام كركديه) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات حية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى فى أبوكبير (محافظة الشرقية) لاستيلائه على كمية كبيرة من السلع التميوينة المدعمة من قِبل الدولة، قدرها ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وواحد وأربعون عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على بطاقات التموين) وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى– دائرة قسم شرطة الزيتون (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية، قدرها (1,152) ألف ومائة وإثنين وخمسون عبوة "صلصة طماطم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (11) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها ( 946 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (7) قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها ( 94957 لتر مواد بترولية)، و(16) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (73,018 طن دقيق)، وضبط (173) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (12) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3,310 طن سكر – 6595 عبوة زيت طعام)، و(4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، و(35) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (58طن مواد غذائية متنوعة، 8585 عبوة مواد غذائية"عصائر- جبن " وضبط (29) قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (25,100 طن بويات - منظفات، 600 لتر زيوت سيارات، 179 عبوة مستحضرات تجميل)، و(560) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، و(17) قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (11,884 طن لحوم، 25 كيلو جرام أسماك)، و(21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط خلالها (عدد 4729عبوة سجائر وزيوت شيشة)، وضبط (9) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية، وضبط خلالها (13,050طن أسمدة وأعلاف، 38 لتر أسمدة زراعية، وضبط (4) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر، ضبط خلالها( 532 عبوة زيوت سيارات ومستحضرات تجميل).