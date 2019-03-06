صور .. نشر ثقافة تطوير التعليم لأولياء أمور التلاميذ بكفر الشيخ

شهد مركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ التابع لمديرية التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء ، لقاء تعريفيا لأولياء أمور تلاميذ الصفوف الأولى ،لشرح برنامج تطوير التعليم للصفوف الأولى، ونشر ثقافة برنامج التعلمي الجديد"Education2.0"، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ووكيل المديرية ،والمدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله ، مدير الشئون التنفيذية، وفرج رياض منسق الصفوف الأولى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وحضور أولياء أمور التلاميذ ، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وشهد اللقاء التعريفي عدد من الفقرات لمعلمي الصفوف الأولى ، والتلاميذ عما استفادوه من تطبيق الوسائل الحديثة في التعلم والشرح باستخدام التقنيات الحديثةكما شهد اللقاء التعريفي ، تكريم وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير التعليم العام بالمديرية ،والموجهين والمدربين العاملين في برنامج تطوير التعليم بالصفوف الاولى.
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (1)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (2)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (3)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (4)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (5)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (6)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (7)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (8)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (9)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (10)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (11)
لقاء تعريفي لبرنامج لنشر ثقافة تطوير التعليم الجديبد لاولياء الامور بكفر الشيخ (12)
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