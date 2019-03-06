صور .. نشر ثقافة تطوير التعليم لأولياء أمور التلاميذ بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ التابع لمديرية التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء ، لقاء تعريفيا لأولياء أمور تلاميذ الصفوف الأولى ،لشرح برنامج تطوير التعليم للصفوف الأولى، ونشر ثقافة برنامج التعلمي الجديد"Education2.0"، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ووكيل المديرية ،والمدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله ، مدير الشئون التنفيذية، وفرج رياض منسق الصفوف الأولى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وحضور أولياء أمور التلاميذ ، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وشهد اللقاء التعريفي عدد من الفقرات لمعلمي الصفوف الأولى ، والتلاميذ عما استفادوه من تطبيق الوسائل الحديثة في التعلم والشرح باستخدام التقنيات الحديثةكما شهد اللقاء التعريفي ، تكريم وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير التعليم العام بالمديرية ،والموجهين والمدربين العاملين في برنامج تطوير التعليم بالصفوف الاولى.