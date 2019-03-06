صور .. تهشم 9 سيارات فى حادث إنهيار جدران شقة بالشرقية نتيجة حريق هائل

الشرقية - فتحية الديب

انتقل فريق من نيابة قسم ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، برئاسة إسلام الحديدى، مدير نيابة قسم ثانى الزقازيق، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى موقع الإنفجار الذى وقع فى شقة سكانية بعقار بشارع المحافظة بدائرة قسم ثانى الزقازيق وأسفر عن انهيار جدران الشقة وحدوث تلفيات بعدد 9 سيارات.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوى انفجار بعمارة سكانية أمام مدرسة الناصرية دائرة قسم ثانى الزقازيق.

وانتقل مأمور قسم ثانى الزقازيق، وقوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص المبدئى حدوث إنهيار بجدران الطابق الخامس بعقار أمام مدرسة الناصرية دائرة القسم، ناتج عن حدوث حريق بالشقة.

وتبين أن الشقة خالية من السكان، وقررت النيابة العامة إنتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب حدوث النيران إذ كان ناتج عن إنفجار مواسير الغاز، أو وجود شبهة جنائية فى الحريق، وتبين أن العقار بطوابقة الخمسة بدون سكان فيما عدا الطابق الأول.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات بعدد 9 سيارات كانت مركونة بجراج بجوار العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية



تهشم سيارات نتيجة إنهيار جدران شقة بالشرقية