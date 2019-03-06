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صور.. تساقط أمطار وثلوج بمناطق وسط سيناء

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:07 ص
صور.. تساقط أمطار وثلوج بمناطق وسط سيناء تساقط ثلج
شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت مناطق النقب التابعة لمركز نخل فى وسط سيناء اليوم الأربعاء، لتساقط كميات من الثلوج والأمطار.

وتجمعت الثلوج فى المناطق المرتفعة وأعالي الجبال وعلى جوانب الطرق والأبنية، وقال الأهالى، إن الثلوج سقطت مع أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة.

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل، إن موجة الأمطار تتم متابعتها، ولَم تتسبب حتى اللحظة فى أى أخطار بقرى ومدينة نخل فى وسط سيناء .

وبدأت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش اليوم فى تصريف المياه المتجمعة فى شوارع مدينة العريش بعد موجة امطار شديدة تعرضت  لها منتصف الليلة الماضية .

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