صور.. انتظام حركة القطارات فى الشرقية بعد خروج عربتين بقطار بضائع عن القضبان

الشرقية – فتحية الديب

انتظمت حركة القطارات بالشرقية، بعد تعطل لمدة ساعة وربع بسبب خروج عربتين من قطار بضائع عن القضبان بمحطة أبوكبير، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بخروج أحد القطارات عن القضبان بالقُرب من محطة قطارات "أبو كبير".