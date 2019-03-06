صور.. انتظام حركة القطارات فى الشرقية بعد خروج عربتين بقطار بضائع عن القضبان

انتظمت حركة القطارات بالشرقية، بعد تعطل لمدة ساعة وربع بسبب خروج عربتين من قطار بضائع عن القضبان بمحطة أبوكبير، بسبب سوء الأحوال الجوية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بخروج أحد القطارات عن القضبان بالقُرب من محطة قطارات "أبو كبير".
بالانتقال والفحص، تبين خروج قطار بضائع محملة بكمية من القمح، عن القضبان بسبب سوء الأحوال الجوية، و أسفر ذلك عن خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار، دون وقع أية إصابات أو خسائر بشرية، مات تسبب فى تعطل 3 قطارات، واستغرقت مدة الإصلاح ساعة وربع قبل أن تعود الحركة إلى طبيعتها مرةً أخرى.
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