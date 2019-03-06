صور.. إتحاد الصناعات اليونانى يتعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية للقناة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمبنى المحاكاة فى مدينة الإسماعيلية، وفداً رسمياً من اتحاد الصناعات اليونانى برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان، وعدد من الشركات اليونانية فى زيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار فى مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة فى مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.

وخلال الاجتماع رحب الفريق بالوفد اليونانى معرباً عن تقديره لهذه الزيارة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس حيث ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، فهما من أقدم الحضارات فى العالم، وأشاد الفريق مميش بدور اليونانيين فى دعم مصر أثناء تأميم قناة السويس عام 56 وما قام به المرشدين من رفضهم مغادرة قناة السويس واستمروا فى أداء أعمالهم خلال هذه الأزمة حتى لا تتوقف أعمال الملاحة فى قناة السويس.

كما أشاد الفريق مميش بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده حالياً من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسى والسياسى والاقتصادي، مؤكدا على أهمية تعزيز مجالات التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر عموماً والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الاقتصادية منطقة متنوعة تحوى عدد كبير من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.

وخلال زيارتهم، قام جورج صفوت أحد شباب الهيئة بتقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأى شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة .

وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية فى الممر الملاحى للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش



وفد اتحاد الصناعات اليونانى يبحث سبل الاستثمار مع مميش