صفحة وزارة الصناعة تحتفى بـBT100 وتؤكد: الاحتفالية مشجعة للشركات

كتب – إسلام سعيد

احتفت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة بحفل BT100 وسلطت الضوء على مشاركة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي نظمتها جريدة اليوم السابع ومجلة Business Today بحضور عدد من الوزراء ورجال المال والأعمال والاقتصاد وأكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الاعمال بمختلف قطاعاته المالية والمصرفية.

وقام الوزير خلال الاحتفالية بتكريم أفضل 50 شخصية من قادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى وأفضل 50 شركة في قطاعات اقتصادية مختلفة خلال عام 2018 .

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، إن هذه الاحتفالية تعد بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعين الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال في النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيعاً للشركات الأخرى على تحسين الأداء وتطوير اساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد استكمالا لما شهده هذا الحدث فى العام الماضى من اهتمام واسع وحضور لافت من الوزراء إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان ومسئولى كبري الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وأعلنت لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالاحتفالية أسماء أفضل 50 شركة وأفضل 50 شخصية اقتصادية أثرت في الاقتصاد المصري، وتضم اللجنة عدداً من الشخصيات العامة رفيعة المستوى معتمدة على الدراسات والأبحاث التسويقية التي تستخدم معايير محددة لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن احتفالية هذا العام تنظم برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى كما يقوم بتنظيم bT 100 شركة POD الرائدة في العلاقات العامة والإعلام.