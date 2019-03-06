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"صحة أسوان": 136 ألف طالب مدرسى بحملة "السمنة والتقزم والأنيميا"

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:29 ص
"صحة أسوان": 136 ألف طالب مدرسى بحملة "السمنة والتقزم والأنيميا" الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن هناك 136 ألفا و116 طالب وطالبة ضمن المستهدفين بحملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" والتى انطلقت فاعلياتها اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، استعدت لانطلاق الحملة عن طريق عقد التدريبات المتواصلة للمشاركين في الحملة، وتجهيز 205 فرقة طبية مكونة من " طبيب - ممرض - فني معمل "، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحى، لإجراء الكشف الطبى على الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في محافظة أسوان.

وأشار "حنفى" إلى أن الفحص يجرى بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، ومُطمئنة أولياء الأمور أن من يثبت إصابته من الطلاب يتم تحويله لعيادات التامين الصحي لتلقى الخدمة الطبية بالمجان.

 

 
 
 

 

 


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