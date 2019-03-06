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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:58 م
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سقوط مزارع نصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:30 م
سقوط مزارع نصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية حبس - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال بوسط الدلتا، من ضبط مزارع لقيامه بالنصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج.
 
كان مواطنين، قد تقدموا ببلاغات أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، يتهمون "ج.ع.م" 53 سنة مزارع، مقيم بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، بالاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، إلا أنه لم يف بوعوده، ورفض رد المبالغ لهم، وتم ضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 
 

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