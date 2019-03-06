سفر وعودة 1672 مصريا وليبيا و270 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1672 مصريا وليبيا و270 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1069 إلى الجانب الليبى، بينهم 279مصريا و790 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 603 بينهم 540 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و63 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 187 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 183 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.