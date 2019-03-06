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الأربعاء، 06 مارس 2019 07:09 ص
خالد صلاح
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سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:08 ص
سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة طقس
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، تمتد إلى منطقة نجران وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، القنفذة) تمتد إلى منطقة جيزان.


في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وعلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.


وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


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