سجن بريطانى 15 عاما لتخطيطه لهجوم إرهابى ضخم فى لندن

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قضت محكمة فى بريطانيا اليوم الأربعاء بسجن مواطن بريطانى لمدة 15 عاما لإدانته بالتخطيط لهجوم إرهابى "ضخم" بشارع أوكسفورد فى العاصمة لندن.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن لويس لودلو المصاب بالتوحد اعترف العام الماضى بالتخطيط للهجوم وتمويل تنظيم "داعش" فى الخارج.

وتابعت الشبكة أن السلطات كانت تراقب المتهم /27 عاما/ وعثرت فى القمامة على ورقة ممزقة كتب عليها خطته التى تضمنت دهس المارة بالشارع الذى قال إنه مثالى إذ سيمكن خلال الهجوم قتل 100 شخص.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض عليه فى 18 أبريل 2018 بعد 5 أيام من العثور على هاتفه فى مصرف لمياه الأمطار، وعثر بالهاتف على مقاطع مصورة له وهو يقسم بالولاء لتنظيم "داعش".