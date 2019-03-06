video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سجن بريطانى 15 عاما لتخطيطه لهجوم إرهابى ضخم فى لندن

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:27 م
سجن بريطانى 15 عاما لتخطيطه لهجوم إرهابى ضخم فى لندن داعش
أ ش أ
إضافة تعليق

قضت محكمة فى بريطانيا اليوم الأربعاء بسجن مواطن بريطانى لمدة 15 عاما لإدانته بالتخطيط لهجوم إرهابى "ضخم" بشارع أوكسفورد فى العاصمة لندن.
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن لويس لودلو المصاب بالتوحد اعترف العام الماضى بالتخطيط للهجوم وتمويل تنظيم "داعش" فى الخارج.
وتابعت الشبكة أن السلطات كانت تراقب المتهم /27 عاما/ وعثرت فى القمامة على ورقة ممزقة كتب عليها خطته التى تضمنت دهس المارة بالشارع الذى قال إنه مثالى إذ سيمكن خلال الهجوم قتل 100 شخص.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض عليه فى 18 أبريل 2018 بعد 5 أيام من العثور على هاتفه فى مصرف لمياه الأمطار، وعثر بالهاتف على مقاطع مصورة له وهو يقسم بالولاء لتنظيم "داعش".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنرال جون أبى زيد: السعودية تساهم بفاعلية فى جهود قطع شبكات تمويل داعش

قوات سوريا الديمقراطية تؤكد أسر واستسلام مئات من مقاتلي داعش بشرق سوريا

مرشح ترامب لمنصب سفير أمريكا بالسعودية: داعش ما زال "تهديدا قويا"

داعش

بريطانيا

سجن داعشى بريطانى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة