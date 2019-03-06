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بحضور وزير البيئة السابق..

"رجال الأعمال" تبحث مع المؤسسات الدولية اشترطات إقراض الصناعات الصغيرة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 ص
"رجال الأعمال" تبحث مع المؤسسات الدولية اشترطات إقراض الصناعات الصغيرة حسن الشافعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب هانى الحوتى
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، الأحد المقبل ندوة عن الدور الإيجابى الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم به فى منظومة إدارة المخلفات وآثارها على التنمية الاقتصادية.
 
وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الندوة تعقد بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وممثلين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية –EBRD وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
 
وأوضح الشافعى، أن الندوة ستناقش الشروط الواجب توافرها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالية بالإضافة إلى الدور الذى تمكن أن تلعبه المشاريع والصناعات الصغيرة فى إدارة المخلفات وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية.

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