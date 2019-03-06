رانيا المشاط تطرح على كبار منظمى الرحلات 3 محاور لزيادة التدفق السياحى لمصر

كتبت آمال رسلان

ثلاثة محاور هامة طرحتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على طاولة الحوار مع عدد من كبار منظمى الرحلات حول العالم من بينهم FTI، وStudiosus ، وLMX ، وPhoenix Reisen ، و Schauinsland reisen، وDer Touristik ، ETI، على هامش بورصة برلين السياحية التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل.

وكانت أولى المحاور التى طرحتها الدكتورة رانيا المشاط عملها خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات التى تواجه منظمي الرحلات، بهدف دفعهم لجلب مزيد من السياحة الوافدة الى مصر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من سداد معظم مستحقات البرنامج السابق لتحفيز الطيران، ولافتة إلى النتائج الإيجابية لبرنامج تحفيز الطيران الجديد والذى كان له بالغ الأثر في زيادة معدلات السياحية الوافدة إلي مصر.

فيما دعت الوزيرة إلى الاستفادة من برنامج الطيران الجديد في دفع مزيد من الحركة للمحافظات التي تأثرت السياحة بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن البرنامج يقدم حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.

وأخيرا جاءت أهم المحاور فيما يخص الحملات الترويجية المشتركة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة نظام العمل والضوابط والمعايير الخاصة بهذه الحملات، لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتكون متسقة مع محاور الحملة الترويجية الجديدة، والتي من بينها الترويج للمتحف المصري الكبير "GEM 2020" الذي سيتم افتتاحه 2020، والترويج لكل مدينة سياحية على حدى Branding by Destination، وطلبت منهم تقديم مقترحاتهم حول الحملات الترويجية المشتركة.

وحضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المهنية التي تحرص وزيرة السياحة على عقدها للتواصل بشكل فعال مع كبار منظمي الرحلات خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة حاليا في العاصمة الألمانية برلين وتستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة الشكر لمنظمي الرحلات على جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر، خاصة وأن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد بشكل كبير على منظمي الرحلات ، مشيرة إلى التحسن الذي شهدته معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2018 وبداية 2019.

وقالت إنه طبقا لأهم مجلة سياحية متخصصة في ألمانيا FVW فإن مصر هي المقصد السياحي الأول بالنسبة للسوق الألماني خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة زيادة 95% ، مشيرة إلى جهود منظمي الرحلات في المساهمة في هذه الزيادة.

وأشارت الوزيرة إلى وجود ممثلي القطاع الخاص المصري من الاتحاد والغرف في هذا الاجتماع، مؤكدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة.

ولفتت إلى أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات أصبح القطاع السياحي الخاص لديه مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عنه، وأضافت أن وزارة السياحة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن القطاع الخاص له دور كبير في تنفيذ المحاور الأساسية لهذا البرنامج ومنها رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب، وتطوير المنشآت الفندقية وتحديث معايير تصنيفها لتتماشى مع المعايير العالمية.

ومن جانبهم أشاد منظمو الرحلات بالخطوات التي تتخذها وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة المصرى، مشيرين إلى أن أهم ما يميز برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة أنه برنامج متكامل ويتم تنفيذه بشكل مؤسسى وبالتعاون مع القطاع الخاص، وأشاروا إلى تطلعهم للتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود طلب متزايد من عملائهم على زيارة مصر، واستعرض منظمو الرحلات خططهم القادمة لزيادة أعداد السائحين الى مصر خلال العام الجاري.