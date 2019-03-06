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رئيس جامعة بنى سويف: الإبتكار أحد دعائم تقدم الشعوب وبناء الحضارات

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:59 ص
رئيس جامعة بنى سويف: الإبتكار أحد دعائم تقدم الشعوب وبناء الحضارات رئيس جامعة بنى سويف بالمؤتمر الطلابى الرابع "الابتكار والإبداع"
بنى سويف - أيمن لطفى
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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن تنمية الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، من أهم دعائم وطرق تقدم الشعوب وبناء الحضارات.

جاء ذلك خلال إفتتاحة اليوم فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع بعنوان "الابتكار والإبداع لطلاب البكالوريوس والليسانس بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية "بمشاركة 200 طالب، وبإشراف من الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح منصور حسن أن الطلاب المشاركين بالمؤتمر سوف يقدمون أبحاثا تخدم القارة الإفريقية فى مجالات المياة والبيئة، وعلاج الأمراض، والاتجاهات الحديثة فى الهندسة، والزراعة وعلوم الأرض، والتكنولوجيا الحديثة "النانوتكنولوجى والبايوتكنولوجى"، والحاسبات والمعلومات والإلكترونيات والإتصالات، بالإضافة إلى أبحاث فى مجالات العلوم الإنسانية وفى مقدمتها ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة.

وكذلك الإبداع الفنى والأدبى، ومجال القضايا الاقتصادية فى الوطن العربى والقارة الإفريقية، والعلوم التربوية والإنسانية، والنظم المحاسبية الحديثة، ونظم المعلومات الجغرافية، وطرق التدريس الحديثة ، لافتًا إلى حصول الطلاب الفائزين على جوائز معنوية ومادية قيمة.

 

 

 


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