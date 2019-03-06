رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتى تعاون لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الأولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتى الاتفاقيتان التى وقعهما من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الاثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى إطار حرص الدولة على إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافى المصرى من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميا لجميع شعوب العالم، الأمر الذى يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمى، وما يطلق على المجتمع الرقمى الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالى فان إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومى.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى لتؤكد على التزام الحكومة بالمضى قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال تضافر كافة الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافى الرقمى فى سياق غنى ومبدع، ليكون قادراً على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة آخر ى، بالإضافة إلى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة أنه سيتم إتاحة المحتوى الثقافى المصرى لمستخدمى شبكة الإنترنت فى صورة محتوى رقمى لكل الباحثين فى شتى المجالات لكى يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها فى أرجاء الوطن العربى وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية آخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.

وأوضح وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل فى التأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضارى وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصرى للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربى الرقمى المتاح بكافة صورة، فضلاً عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافى للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" الكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآى باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافى المصرى الرقمى المتواجد والمتاح على المنصة الإلكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية، كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الإلكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الآثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.