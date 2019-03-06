دواوين الوزارات.. فحص مليون مواطن بـ"100 مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات
وزارة التضامن:
التموين
"التموين" تعلن استخراج 150 ألف بطاقة جديدة .. وتؤكد : لا مساس بدعم الفقراء والأولى بالرعاية.. تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية ..وتفعيل الموقع الإلكترونى لتلقى التظلمات
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تكثف نشاطها فى سحب العينات من مزارع الدواجن بحثا عن العترة الجديدة لأنفلونزا الطيور h5n2.. الخدمات البيطرية: الفيروس لم ينتشر وجار تتبعه وتقييم اللقاح.. والغرفة التجارية: تكشف ارتفاع أسعار الفراخ
التعليم العالى:
القوى العاملة:
وزارة الكهرباء:
وزارة الهجرة:
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