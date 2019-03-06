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دواوين الوزارات.. فحص مليون مواطن بـ"100 مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:03 ص
دواوين الوزارات.. فحص مليون مواطن بـ"100 مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن مبادرة 100 مليون صحة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزارة الصحة:
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
وزارة التضامن:
 
 
التموين
 
 
وزارة الزراعة:
 
 
التعليم العالى:
 
 
القوى العاملة:
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة الهجرة:

 


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