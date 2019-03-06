وأضاف شيتينين لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أن تشديد الخناق الاقتصادي والمالي الأمريكي على فنزويلا لا يساعد بأي حال من الأحوال على تخفيف الوضع الخطير، الناجم عن فرض هذه العقوبات"، مشيرًا إلى أن قضية العقوبات تعكس محاولات تغيير الحكومات غير المرغوب فيها وبناء المنطقة وفقًا للنموذج الأمريكي.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النداءات والخطوات بهذا الصدد الرامية إلى تقديم بعض المساعدات الإنسانية لفنزويلا هي خطوة منافقة إلى حدا ما لأنها لا تضاهى الأضرار الجسيمة الناجمة عن فرض العقوبات، مؤكدا أن هذه النداءات مسيسة وتهدف إلى تغيير الحكومة والمساعدة في محاولة الانقلاب التي تجري حاليا في فنزويلا.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية يتعين أن تكون غير مسيسة ونزيهة ومحايدة وتسهم في تحسين حياة الناس، مشيرًا إلى أن موسكو تقدم المساعدة لفنزويلا من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أنه تم بحث فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.