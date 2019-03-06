توقف عمليات البحث عن متسلقين أوربيين فقدا بمنطقة جبلية بباكستان

أ ش أ

توقفت عمليات البحث عن إثنين من المتسلقين الأوروبيين أُُدرجا على قائمة المفقودين منذ أكثر من أسبوع فى جبل "نانكا بربت" بباكستان.

وقال سكرتير نادى "جبال الألب فى باكستان" كرار حيدرى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن فريق الإنقاذ الإسبانى الباكستانى المشترك قرر إنهاء جهوده بشأن هذا الصدد بعد إجراء محاولة بحث أخرى غير ناجحة اليوم، مؤكدًا أنه قرار مؤلم للغاية، كما لفت إلى أن أفراد الإنقاذ والجيش الباكستانى وأسر المتسلقين وأصدقائهم فعلوا كل ما بوسعهم بغرض العثور على المفقودين.

وكان متسلقان أحدهما إيطالى والآخر بريطانى قد أُدرجا منذ أكثر من أسبوع على قائمة المفقودين بمنطقة جبلية بباكستان تعرف باسم "الجبل القاتل" ويعد تاسع أعلى جبل في العالم.