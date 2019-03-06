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تعرف على خدمات الحى المتنقل المقدمة لمواطنى القاهرة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:30 ص
تعرف على خدمات الحى المتنقل المقدمة لمواطنى القاهرة محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أطلقت محافظة القاهرة مؤخرًا خدمة الحى المتنقل لتوصيل الخدمات المختلفة للمواطن دون أن يتكلف وقتًا أو مجهودًا، وهذه الخدمة تم إطلاقها لمعالجة مشاكل الأحياء التى ليس لها مراكز خدمة المواطنين أو تتواجد بأدوار عليا يصعب على كبار السن الوصول لها مثل حى غرب القاهرة والوايلى وطرة وغيرها.
 

ويقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن الخدمة الجديدة:

 
1.   الخدمة تم إطلاقها بشكل تجريبى فى منطقة الزمالك وحققت نجاحًا كبيرًا.
 
2.   جارى العمل على تطبيقها فى الأحياء المحرومة من مراكز خدمة المواطنين.
 
3.   تقدم تجديد تراخيص المحال والإشغالات "الأكشاء والفتارين" الإعلانات.
 
4.   الخدمة تنهى تجديد الترخيص فى 10 دقائق.
 
5.   الموظفون يمرون على المحال التى تحتاج لتجديد التراخيص طبقًا لقاعدة البيانات.
 
6.   الحى يعتمد على تابلت مرتبط بقاعدة البيانات وطابعة صغيرة.

 


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