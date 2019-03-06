تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وتسوكوبا اليابانية لتبادل الطلبة والباحيثن

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان فى إطار عمق الروابط بين مصر واليابان.

وأضاف القمرى، أن هذه اللقاءات تهدف الى زيادة التفاعل وتوطيد العلاقات العلمية مع المؤسسات والجامعات اليابانية وتوظيف تلك العلاقات في خدمة البحث العلمي والاكاديمي وإجراء مشاريع بحثية مشتركة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة تسوكوبا تحتوى على 28 كلية وبها أكبر حرم جامعى في اليابان، وتعتبر ضمن أفضل عشرة جامعات يابانية.