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تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وتسوكوبا اليابانية لتبادل الطلبة والباحيثن

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:58 ص
تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وتسوكوبا اليابانية لتبادل الطلبة والباحيثن جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
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التقى الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور هانى الشيمى، المستشار الثقافى المصرى فى طوكيو ،اليوم الأربعاء ،بوفد من جامعة تسكوبا باليابان ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل وأفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك وتبادل الطلبة والباحثين.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات العلمية والبحثية  في اليابان فى إطار عمق الروابط بين مصر واليابان.

وأضاف القمرى، أن هذه اللقاءات تهدف الى زيادة التفاعل وتوطيد العلاقات العلمية مع المؤسسات والجامعات اليابانية وتوظيف تلك العلاقات في خدمة البحث العلمي والاكاديمي وإجراء مشاريع بحثية مشتركة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة تسوكوبا تحتوى على 28 كلية وبها أكبر حرم جامعى في اليابان، وتعتبر ضمن أفضل عشرة جامعات يابانية. 

 

 


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