تصدع 3 منازل بدون ترخيص بقرية أبو جندير بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تصدعت حوائط 3 منازل مبنية من البلوك الأبيض، "بدون ترخيص"، بقرية أبو جندير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب استخدام أحد جيران ملاكها حفارا لتطهير المجرى المائي بجوارهم، دون وفيات أو إصابات.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بحدوث تصدعات ببعض المنازل بقرية أبو جندير، دون وفيات أو إصابات.

وانتقلت قوات الشرطة بالمركز إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث تصدعات وانهيار بعض الحوائط بـ3 منازل بدون ترخيص، مبنية على أرض زراعية بالبلوك الأبيض متلاصقة، كل منها مكون من طابق أرضي على مساحة 150 متر، مطلة على أحد المصارف، دون حدوث إصابات، وأن المنزل الأول ملك "س. ع.م" (61 سنة-ربة منزل)، وتبين انهيار 3 حوائط لإحدى الغرف الخلفية المطلة على المصرف، كل حائط بطول 10 متر وارتفاع 7 متر، والمنزل الثاني ملك "م. م.ح" (41 سنة-عامل)، تبين انهيار حائطين لإحدى الغرف الخلفية المطلة على المصرف، وكل حائط بطول 10 متر وارتفاع 5 متر.

وتبين أن المنزل الثالث، ملك "أ. م" (55 سنة-عامل)، وتبين انهيار حائطين لإحدى الغرف الخلفية المطلة على المصرف، وكل حائط منها بطول 10 متر وارتفاع 7 متر، وأن مالكي المنازل، أرجعوا حدوث الواقعة، إلى استخدام أحد سكان المنطقة ويدعى "ص.ش" (55 سنة-مدرس)، أحد الحفارات في تطهير المصرف، مما أدى لحدوث تصدعات وسقوط الحوائط، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف أن انهيار حوائط المنازل الثلاث نتيجة ضعف أساسها، وبالتنسيق مع مجلس مدينة إطسا، انتقل مسئولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة، وأخلى مالكي المنازل الثلاثة مكانهم من تلقاء أنفسهم.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1934 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.