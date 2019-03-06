video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يلغى إصدار تقرير سنوى يكشف ضحايا غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:36 م
ترامب يلغى إصدار تقرير سنوى يكشف ضحايا غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ إجراءً ملزما للحكومة الأمريكية بنشر تقرير سنوى بعدد القتلى فى الغارات التى تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار أو أى عمليات مكافحة إرهاب أخرى خارج مناطق الحرب حول العالم.
وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم تقديم تفسير لهذا التغيير في السياسة لكن إدارة ترامب تخطط لتلك الخطوة منذ شهور.
وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض لم ينشر العام الماضي التقرير غير السري الذي يكشف تفاصيل عدد الضربات الجوية الأمريكية ضد الأهداف الإرهابية وعدد المسلحين والمدنيين الذين لقوا حتفهم جراء تلك الغارات لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تواجه موعدا نهائيا لإصدار التقرير في أول مايو.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كلف بإصدار التقرير السنوي في أمر تنفيذي بتاريخ يوليو 2016 بعد سنوات من الانتقادات التي واجهتها إدارته لاستخدامها المستمر "بشكل غير شفاف" للطائرات بدون طيار ضد الجماعات الإرهابية في بعض الدول 
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ترامب بإبطال التقرير السنوي للخسائر وعدد الغارات الجوية لا يؤثر على قانون عسكري كبير مرره الكونجرس العام الماضي بإصدار وزارة الدفاع الأمريكية تقرير بخسائر المدنيين على يد الجيش الأمريكي إلا أن قرار ترامب سيتيح لوزير الدفاع الإبقاء على تقرير وزارته سرا إذا ارتأى أن نشره سيشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: أمريكا تتفاوض على الإفراج عن رهائن بالخارج

مرشح ترامب لمنصب سفير أمريكا بالسعودية: داعش ما زال "تهديدا قويا"

دونالد ترامب

تقرير سنوى

طائرات بدون طيار

اخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة