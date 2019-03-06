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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والبنوك والخدمات

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:40 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والبنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسرا عدد 3.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 649 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجعات، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 49.24% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 23.53%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.63% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.47%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.96% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.76% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%.


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