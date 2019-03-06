تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 12.91 نقطة ليصل إلى مستوى 8548.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 9.7 مليون سهم بقيمة 178 مليون ريال، وارتفعت أسهم 47 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.

وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الحدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%.