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تحرير 1246 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:13 ص
تحرير 1246 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1246 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 38 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 26 شقة مفروشة 27 فخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

 

 

 

 

 


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