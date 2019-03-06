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بلاغ يتهم جمال عيد بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة والمشاركة مع جماعة ارهابية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:20 م
بلاغ يتهم جمال عيد بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة والمشاركة مع جماعة ارهابية جمال عيد-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 3408 لسنة 2019 عرائض النائب العام، يتهم فيه جمال عيد بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية فى تحقيق أهدافها الإجرامية .

 

ونص البلاغ، على أن جمال عيد المدير التنفيذى لمعلومات حقوق الإنسان دأب على الإساءة للدولة المصرية وإرسال تقارير مشبوهة للمنظمات الأجنبية عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعمده بتلك التقارير نشر أخبار كاذبة ونقل صورة مخالفة للواقع بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة فى الخارج والتحريض عليها وذلك مقابل تمويلات مشبوهه يتلقاها بصفة دورية .

 

واتهم البلاغ، جمال عيد بإهانة السلطة القضائية والإساءة إليها عبر صفحته الرسمية، حيث وصف القضاء المصرى فى تدوينته بالعدالة العرجاء والمتردية، ووصف محمود فى بلاغه أن ما ورد بتلك التصريحات تمثل تعديا سافرا على السلطة القضائية وتهكما عليها وتعمده نشر أخبار كاذبة عن السلطة القضائية للإخلال بهيبتها، ويأتى ذلك فى سياق الإساءات التى توجهها جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة القضائية، وهو الأمر الذى يعد تشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية .

 

وأكد محمود فى بلاغه أن التصريحات التى تصدر عن المقدم ضده البلاغ بشأن فبركة وزارة الداخلية لقضايا ضده، تعد تصريحات كاذبة جملا وتفصيلا، وتمثل جرائم مؤثمة قانونا بموجب نصوص مواد قانون العقوبات المصرى، وهى المواد 302 – 305 – 308 .

 

وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ جمال عيد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وأرفق محمود فى بلاغه المستندات التى تؤكد ارتكاب جمال عيد للجرائم المنوه عنها فى البلاغ.


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